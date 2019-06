Spania: Un fost vicepresedinte catalan aflat in inchisoare nu e lasat sa-si preia mandatul de europarlamentar

Ziare.

Intr-un comunicat, Curtea Suprema, cea mai inalta instanta judiciara spaniola, nu l-a autorizat pe Junqueras sa iasa temporar din inchisoare pentru depunerea juramantului prevazuta sa aiba loc luni la Madrid, in fata autoritatii electorale spaniole, conditie indispensabila pentru preluarea functiei de eurodeputat.Fost vicepresedinte al guvernului regional catalan, Junqueras este principalul acuzat in procesul care are loc la Curtea Suprema impotriva a 12 separatisti catalani, pentru rolul acestora in tentativa de secesiune a Cataloniei, in 2017, proces care s-a incheiat miercuri.Aflat in detentie provizorie incepand din noiembrie 2017, el risca o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare.Ales la sfarsitul lui aprilie si deputat in Parlamentul Spaniei, Junqueras a fost de data aceasta autorizat de Curtea Suprema sa-si preia functia, inainte de a fi suspendat cateva zile mai tarziu de Biroul Camerei Deputatilor.Insa, a-l autoriza sa depuna juramantul ca europarlamentar in fata autoritatii spaniole ar fi dus la obligatia de a-l transfera la Bruxelles, pentru ca el sa-si poata prelua functiile, precizeaza Curtea Suprema. Or, acest transfer ar pune in pericol procesul, a carui sentinta ar urma sa fie data in urmatoarele cateva luni, caci pentru el ar implica "pierderea controlului judiciar" asupra detentiei sale provizorii, "incepand din momentul in care acuzatul ar parasi teritoriul national", argumenteaza instanta.Curtea Suprema subliniaza totodata ca interdictia impusa lui Junqueras de a-si prelua functiile "nu implica o pierdere ireversibila" a mandatului sau, "ci o amanare temporara" pana la finalizarea procesului.Curtea Suprema remarca de asemenea ca Bruxellesul este locul unde fostul presedinte catalan Carles Puigdemont a fugit pentru a scapa de urmariri si "declara ca a instalat sediul guvernului in exil al republicii catalane".Puigdemont a fost ales la randul sau europarlamentar la sfarsitul lui mai. Validarea alegerii lui depinde si ea de depunerea in persoana a juramantului, in fata Comisiei Electorale a Spaniei.