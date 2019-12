Spania va expulza trei diplomati bolivieni

Ziare.

Aceste trei persoane au 72 de ore pentru a parasi tara, a precizat guvernul socialistului Pedro Sanchez.Bolivia acuza Spania ca a incercat sa evacueze un fost colaborator al presedintelui bolivian demis Evo Morales care s-a refugiat in ambasada Mexicului in La Paz, ceea ce Madridul a negat vehement.''In reciprocitate la gestul ostil al guvernului interimar bolivian de a declara doi diplomati spanioli ca persona non grata, Spania a decis la randul sau sa declare trei membri ai personalului diplomatic si consular bolivian acreditati in tara noastra drept persona non grata si au 72 de ore sa paraseasca Spania'', a declarat guvernul spaniol intr-un comunicat.