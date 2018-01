Spania vrea sa blocheze in Justitie candidatura lui Puigdemont

Ziare.

Puigdemont s-a autoexilat in Belgia pentru a scapa de justitie din cauza rolului pe care l-a jucat in tentativa de secesiune a Cataloniei.Guvernul de la Madrid urmeaza "", a anuntat Soraya Saenz de Santamaria, numarul doi in Guvernul spaniol.Premierul Mariano Rajoy a cerut avizul Consiliului de Stat inainte sa depuna acest recurs, a adaugat ea si a amintit ca in prezent exista "un mandat de arestare pe numele domnului Puigdemont,, el nu are libertarea de miscare care sa-i permita sa se prezinte la Parlament", a mai spus Soraya Saenz de Santamaria.La inceputul acestei saptamani, Puigdemont a ajuns in Copenhaga pentru a participa la un seminar dedicat Cataloniei in ciuda faptului ca risca sa fie retinut ca urmare a existentei unui mandat de arestare pe numele sau.In octombrie 2016, Puigdemont a fost destituit din toate functiile pe care le ocupa dupa proclamarea unilaterala a unei "Republici a Cataloniei". La alegerile regionale anticipate din 21 decembrie 2017, partidele pro-independenta au castigat 70 dintre cele 135 de locuri din Parlamentul catalan, dar nu au reusit sa obtina si majoritatea votului popular.