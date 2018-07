Spania vrea sa investeasca 30 de milioane de euro intr-un plan de urgenta pentru refugiati

Ziare.

com

Dupa doua luni de guvernare, prim-ministrul socialist Pedro Sanchez s-a oferit sa primeasca sute de imigranti salvati din Marea Mediterana, in conditiile in care Uniunea Europeana nu a ajuns la un acord in criza migratiei.Banii vor fi folositi in acoperirea costurilor initiale de gestionare a celor care sosesc pe plajele din Spania, de la asigurarea de paturi si mancare pana la a identifica si a determina daca acesti oameni pot primi azil politic, a transmis un purtator de cuvant al premierului.Luni, guvernul spaniol a deschis un centru temporar de primire pentru refugiati in regiunea Andaluzia care se afla la 14 kilometri de tarmul Africii, despartite fiind de Stramtoarea Gibraltar, conform Reuters.Aflata in vizita la acest centru, care poate primi aproximativ 700 de persoane timp de patru-cinci zile pana cand politia reuseste sa ii identifice, ministrul Muncii Magdalena Valerio, a afirmat ca migratia este "un fenomen ce nu poate fi oprit"."Politica migratiei trebuie distribuita, toate tarile din Europa ar trebui sa se implice", a adaugat aceasta.Guvernul Sanchez a spus ca fostul guvern nu a pregatit Spania pentru afluxul de imigranti, care a primit pana acum aproximativ 24.000 de refugiati, conform agentiei pentru refugiati din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, reprezentand aproximativ acelasi numar de persoane primite in Spania pe tot parcursul anului 2017.