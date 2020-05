Spaniolii ies treptat din izolare: 6 milioane de masti pentru cei care merg cu transportul in comun

Ziare.

"Incepand de luni, oricine va folosi mijloacele de transport public va fi obligat sa poarte o masca", a spus Sanchez intr-un discurs televizat.Pana acum, guvernul doar "recomandase cu tarie" folosirea mastii in transportul public.Pentru ca spaniolii sa poata dispune de masti inainte de a urca in metrou, in autobuze sau in trenurile de naveta, sase milioane de masti vor fi distribuite luni in intreaga tara in fata marilor gari si statii, a subliniat Sanchez.Alte sapte milioane vor fi de asemenea acordate primariilor si provinciilor, iar 1,5 milioane, organismelor sociale precum Crucea Rosie, pentru ca ele sa le distribuie la randul lor, a adaugat premierul.Spania, una dintre tarile cel mai puternic lovite de pandemie, cu peste 25.000 de morti, a inceput in weekendul trecut sa relaxeze masurile de izolare impuse la 14 martie si care erau unele dintre cele mai stricte din lume.Copiii sub 14 ani au voie sa se plimbe incepand de duminica trecuta cu un adult, in timp ce toti ceilalti spanioli pot incepand din aceasta sambata sa iasa pentru a lua aer sau pentru a face sport, in conditii strict supervizate.Pana acum, spaniolii nu puteau iesi din casa decat pentru a merge la serviciu, acolo unde telemunca nu era posibila, a cumpara alimente si medicamente, a merge la medic sau a-si plimba cainele.Relaxarea progresiva a masurilor de izolare urmeaza sa revina la prima sa faza la 11 mai, cu exceptia unor mici insule care o va aplica de luni, 4 mai.Magazinele, cu exceptia centrelor comerciale, se vor putea redeschide atunci, impreuna cu terasele restaurantelor si barurilor, dar in conditii foarte speciale.Relaxarea in etape ar urma sa dureze pana la sfarsitul lunii iunie si va depinde de evolutia pandemiei.Potrivit datelor Worldometer, Spania are 245.567 de cazuri confirmate de COVID-19 si 25.100 de morti, dar si 146.233 de pacienti care s-au insanatosit.