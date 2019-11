Submarin cu peste 2.000 de kilograme de cocaina capturat in Spania (Video)

Ziare.

com

Doua persoane, probabil din Ecuador, au fost retinute in urma operatiunii de capturare a ambarcatiunii, duminica, la Aldan, pe coasta Galiciei, iar o a treia a reusit sa fuga, scrie BBC.Potrivit media spaniole, submarinul, de fapt un vas semisubmersibil, venea din Columbia, iar Politia incearca sa stabileasca daca drogurile au fost aduse direct din America Latina, peste ocean.Narcotraficantii au mai folosit aceasta metoda pentru a aduce droguri din America Latina in Statele Unite ale Americii.In iulie au fost difuzate imagini spectaculoase cu garda de coasta a SUA capturand un vas semisubmersibil banuit ca face trafic de narcotice in Oceanul Pacific.Un "narcosubmarin" similar celui de duminica a fost descoperit si in 2006, tot in largul Galiciei, dar astfel de tactici sunt relativ noi in Europa.