Sute de migranti care incercau sa ajunga in Europa cu barci improvizate au fost salvati in ziua de Craciun

"Astazi de-a lungul intregii zile, trei ambarcatiuni improvizate care transportau opt, noua si zece persoane au fost salvate in zona (provinciilor) Murcia si Cartagena" (sud-est), a precizat purtatorul de cuvant.In timpul noptii, 11 migranti au fost salvati in apele Stramtorii Gibraltar si au ajuns in enclava spaniola Ceuta, in nordul Marocului, potrivit aceleiasi surse.In insulele Chafarinas, in largul coastelor marocane, "61 de persoane sosite pe Insula Regelui, unde au fost recuperate, apoi transportate la Melilla", alta enclava spaniola din Maroc, a adaugat purtatorul de cuvant.Echipele de salvare au preluat de asemenea alti 61 de migranti sositi pe insula Alboran, la 57 de kilometri de coasta marocana, si i-au dus in portul spaniol Motril.Nu in ultimul rand, paza de coasta spaniola a salvat alte 22 de persoane ce voiau sa ajunga in Arhipelagul Canare din Atlantic.Acest bilant nu-i include pe migrantii salvati de Garda Civila spaniola, nici de cei care au reusit sa ajunga pe coasta spaniola la bordul ambarcatiunilor lor.In 2019, cel putin 1.246 de migranti au murit in incercarea de a traversa Marea Mediterana, potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), afiliata ONU.