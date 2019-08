Tara care va folosi drone pentru sanctionarea soferilor neatenti

Ziare.

com

Trei drone echipate cu cate o camera de inalta rezolutie vor survola drumurile publice pentru a detecta comportamentul periculos al soferilor, mai intai in Insulele Canare. Ulterior, dronele ar putea fi utilizate in acest scop si in restul tarii, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant de la Directia Generala a Traficului Rutier (DGT).Autoritatile intentioneaza sa comande inca douazeci de drone.Spania a utilizat anterior unsprezece drone pentru monitorizarea circulatiei rutiere, insa este prima data cand aceste aparate sunt folosite pentru a emite amenzi.Dronele, folosite in scopuri de siguranta rutiera in special in orase din China, incep sa fie utilizate si in Europa, experimente in acest sens fiind desfasurate in Franta si Regatul Unit.Un agent este responsabil de pilotarea dronei si un altul de vizualizarea imaginilor, a declarat pentru AFP o reprezentanta a DGT.Dronele vor permite detectarea infractiunilor comise in trafic, precum depasirea periculoasa, nerespectarea culorii rosii a semaforului, utilizarea telefonului mobil la volan sau lipsa centurii de siguranta, insa deocamdata nu va fi sanctionata astfel si depasirea vitezei maxime admise, a precizat reprezentanta DGT.DGT estimeaza ca 47 de milioane de turisti vor calatori in luna august pe drumurile din Spania unde au decedat 1.180 de persoane in 2018.