Tensiuni in Spania: Comisia electorala a decis destituirea liderului catalan, numirea noului premier spaniol este sub semnul intrebarii

Intr-un comunicat, aceasta comisie a facut cunoscut ca a decis ca "mandatul lui Quim Torra de deputat ales in parlamentul catalan (...) sa fie fara efect", o decizie care va fi efectiva in urmatoarele zile dupa ce va fi publicata.Potrivit statutului de autonomie al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, presedintele sau trebuie sa fie un deputat regional.Aceasta decizie vine dupa ce, la 19 decembrie, justitia spaniola l-a suspendat pe Quim Torra pentru 18 luni din orice functie publica pentru "nesupunere". El a refuzat sa asculte ordinul de a retrage simboluri separatiste de pe institutii publice in timpul campaniei electorale.Quim Torra, in sprijinul caruia circa o mie de persoane au manifestat in fata guvernului regional la Barcelona, a denuntat vineri seara "o noua lovitura de stat contra institutiilor catalane"."Voi face toate recursurile posibile impotriva acestei decizii autoritare si complet ilegale", a spus el, inainte de a anunta convocarea unei sedinte plenare a parlamentului catalan sambata.In opinia sa, singura instanta care il poate destitui din functiile de presedinte regional este parlamentul catalan, controlat de separatisti.Condamnarea lui Quim Torra nu este definitiva, el putand face recurs in fata Curtii Supreme.Fara sa astepte insa decizia definitiva a justitiei, Comisia electorala a dat dreptate partidelor de dreapta si de extrema-dreapta care au cerut ca Torra sa fie destituit.Aceasta decizie a Comisie electorale intervine intr-un context politic dificil pentru Spania, in ajunul dezbaterii pentru investitura a socialistului Pedro Sanchez in parlamentul spaniol.Pedro Sanchez era asigurat de investire in functia de premier dupa ce partidul separatist catalan ERC, care guverneaza regiunea impreuna cu partidul lui Torra, i-a adus joi sprijinul.Acest partid, criticat de celelalte formatiuni separatiste pentru ca i-a acordat sprijinul lui Sanchez, a anuntat convocarea unei reuniuni sambata pentru a analiza ordinul de destituire a lui Torra.Partidul Socialist al lui Sanchez si-a exprimat "indoielile serioase" cu privire la "competenta Comisiei electorale" de a lua o asemenea decizie impotriva lui Quim Torra, potrivit declaratiei facute de Adriana Lastra, unul din conducatorii formatiunii.