Traficanti de droguri, arestati dupa ce i-au salvat de la inec pe politistii care-i urmareau

Faptele s-au produs vineri dimineata, cand o ambarcatiune a Garzii civile a urmarit o barca cu motor suspectata ca transporta droguri cu patru persoane la bord, in largul Mijas (Andaluzia, extremitatea sudica), a indicat intr-un comunicat Garda civila, forta politiei spaniole cu statut militar, citata de AFP.In goana, cele doua ambarcatiuni s-au ciocnit, ceea ce a facut ca trei agenti ai Garzii civile sa cada in mare in timp ce nava lor "circula fara control" si reprezenta un pericol pentru ei, potrivit comunicatului.Un elicopter al Garzii civile le-a cerut, prin megafon, presupusilor traficanti sa le vina in ajutor agentilor de politie, ceea ce ei au facut.Dar, in final, cei patru ocupanti ai ambarcatiunii "au fost arestati pentru trafic de droguri si peste 80 de baloturi cu hasis, care cazusera in apa, au fost recuperate, avand o greutate de aproximativ 3 tone".Extremitatea sudica a Spaniei este cunoscuta ca o ruta a traficului de hasis importat din Marocul din apropiere.