Un mini-tsunami a inghitit o plaja a insulei Mallorca (Video)

Plaja Alcudia, situata in partea de nord a insulei, a fost acoperita luni de un val de 1,5 metri, relateaza publicatiile MallorcaZeitung.es, Diario de Mallorca si Ultima Hora.Valul a luat scaunele si mesele de plastic ale teraselor situate pe plaja.Potrivit specialistilor, fenomenul se numeste "rissaga" ("meteo-tsunami"), o variatie brusca a nivelului marii generata de fluctuatiile presiunii atmosferice. Apa a acoperit plaja aproximativ doua ore, dupa care s-a retras.Nicio persoana nu a fost ranita in urma valului, dar o ambarcatiune s-a scufundat in zona Sant Jordi.