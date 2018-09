Un ministru demisioneaza din cauza suspiciunilor privind modul in care a obtinut un titlu de master

Ziare.

Site-ul de stiri eldiario.es a publicat luni informatia ca Monton a primit note fara a participa la cursuri si fara a intra in contact cu profesorii, pentru a obtine titlul de master la Universitatea Regele Juan Carlos din Madrid. Marti, televiziunea La Sexta a afirmat ca a gasit lucrarea de licenta a politicienei si a identificat pasaje plagiate.Monton a respins acuzatiile, dar a declarat ca demisioneaza pentru a evita sa afecteze Guvernul, informeaza Reuters.In iunie, la numai o saptamana de la preluarea functiei, din Guvernul Spaniei a demisionat Maxim Huerta, ministrul Culturii, din cauza unei amenzi fiscale legate de veniturile sale din urma cu zece ani. Socialistul Pedro Sanchez a format noul guvern spaniol dupa ce predecesorul sau, conservatorul Mariano Rajoy, a fost demis de Parlament printr-o motiune de cenzura, in contextul unui scandal de coruptie. Universitatea madrilena unde a obtinut masteratul Carmen Monton a mai fost acuzata si cu alte ocazii ca a acordat in mod necorespunzator titluri academice unor politicieni, printre care fosta presedinta a provinciei Madrid, Cristina Cifuentes, si deputatul Pablo Casado, succesorul lui Rajoy la conducerea Partidului Popular.