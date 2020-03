Un nou bilant negru in Spania: 838 de decese in 24 de ore, numarul mortilor a trecut de 6.500

Ziare.

Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 78.797, o crestere de 9,1% intr-o zi, in a doua tara cea mai indoliata din cauza Covid-19, care va inaspri regulile de izolare."Aceste masuri vor reduce miscarea si mai mult a populatiei dar va reduce si riscul de infectare si ne va permite sa deblocam unitatile sanitare", a declarat premierul Pedro Sanchez intr-o alocutiune televizata, sambata seara."Toti salariatii din activitati neesentiale vor ramane acasa timp de doua saptamani", adica pana la 9 aprilie, la inceputul weekendului de Pasti, a declarat seful Guvernului.Sunt considerate activitati esentiale - domeniile sanatate, alimentatie sau energie.Aceasta masura a fost aprobata duminica, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului de ministri care trebuia sa precizeze care sunt sectoarele vizate de masura.Numarul persoanelor vindecate a crescut cu 19,7% in 24 de ore, ajungand la 14.709.