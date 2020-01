Un oras din Spania a fost "inghitit" de spuma (Video)

Storms in Catalonia have brought unprecedented flooding over the last 24 hours.



This is the town of Tossa de Mar, near Barcelona.



pic.twitter.com/MR1mISSH2g - Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 22, 2020

According to the Catalan Water Agency foam occurs when seawater meets fresh water from a stream. The mixture shaken by the sea waves, plus the load of organic material in both waters, generates this gray & abundant foam.#tossademar #gloriastorm #Temporalgloria #gloria https://t.co/lENNMQphZE - JC ❤️ 📺 🇬🇧 🐟 comic, translator & woke liberal. (@jclanoe) January 21, 2020

La espuma marina envuelve las calles de Tossa de Mar, cerca de #Barcelona, debido a la tormenta #Gloria 🌊 pic.twitter.com/OeSEKFYBDP - Reuters Latam (@ReutersLatam) January 22, 2020

Locuitorii si turistii din Tossa de Mar, un oras de pe Costa Brava (de langa Barcelona), au avut de furca din cauza apei si a spumei, desi nu este nociva.Strazile au fost inundate, asa ca a fost nevoie de ajutorul serviciilor de interventie, conform The Independent Totul s-a intamplat din cauza furtunii Gloria, care pana acum a facut cel putin 8 victime.Aceasta spuma se formeaza prin agitatia apei de mare, in special atunci cand ea are concentratii ridicate de materie organica dizolvata. Acestea pot proveni din surse precum alge sau saruri.Iata si cateva imagini cu spuma care a invadat oraselul spaniol:A.D.