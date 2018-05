Un separatist ferm a fost ales noul lider al Cataloniei

Ziare.

Torra a fost investit cu 66 de voturi pro, 65 impotriva si patru abtineri. El este un fost avocat si publicist. Dupa vot, parlamentarii pro-independenta s-au ridicat in picioare pentru a intona imnul Cataloniei.Torra, care a fost nominalizat de fostul lider regional Carles Puigdemont, a imbratisat apoi parlamentarii prezenti. Multi dintre ei au purtat o panglica galbena ca semn de sustinere fata de politicienii catalani retinuti de autoritati pentru rolul lor in organizarea referendumului ilegal pentru independenta din octombrie 2017.Intr-un discurs tinut sambata in fata Parlamentului, Torra a promis ca va lucra pentru a ajunge la o republica catalana si l-a numit pe Puigdemeont, care se afla la Berlin asteptand o decizie privind posibila sa extradare in Spania , ca fiind liderul legitim al regiunii.Guvernul a numit discursul ca fiind "ostil" iar Andrea Levy, un membru al parlamentului catalan care face parte din partidul prim-ministrului Mariano Rajoy, a declarat ca Madridul va conduce din nou regiunea daca noua administratie va incalca legea.Partidele pro-independenta au castigat majoritatea voturilor in alegerile regionale cerute in decemrie de Rajoy.