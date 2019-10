Unul dintre cei mai cautati fugari din Europa a fost arestat

Ziare.

com

Cetatean turco-belgian, in varsta de 34 de ani, Cihan Guzel a fost arestat si eliberat pe cautiune in Luxemburg in 2014, dar, odata condamnat, ''el nu a asteptat sa vina politia si sa-i spuna'' ca pedeapsa lui de 22 de ani a devenit executorie, a explicat administratia judiciara din Luxemburg, relateaza AFP.''Cihan Guzel este fugar de la sfarsitul lunii ianuarie 2018'', a precizat parchetul general din Luxemburg intr-un comunicat.Cu ajutorul autoritatilor belgiene si luxemburgheze, politia nationala spaniola l-a arestat la Marbella, pe coasta Mediteranei, pe cel mai cautat fugar din Luxemburg si care se afla si pe lista ''Celor mai cautati din Europa'' creata de Europol, a anuntat Ministerul de Interne spaniol intr-un comunicat.Cihan Guzel a participat la o tentativa de jaf la sediul unei companii din capitala Marelui Ducat, in noaptea de 2 spre 3 aprilie 2013.Intre cinci si sapte barbati au ''folosit atunci explozibili pentru a deschide usile si au atacat cu arma automata posturile de securitate fara a ajunge la buncarul in care se aflau fondurile'', potrivit comunicatului.Avertizata sambata de prezenta unuia dintre fugari pe coasta Mediteranei de catre autoritatile belgiene si luxemburgheze, politia spaniola l-a localizat si l-a arestat duminica dimineata intr-un club din portul Puerto Banas.Arestarea lui Cihan Guzel este a cincea de pe lista celor mai cautati infractori publicata de Europol in urma cu zece zile, potrivit purtatorului de cuvant al Europol, Tine Hollevoet.