Violenta domestica este in crestere, din cauza perioadei lungi de izolare

Ziare.

com

Numarul acestor apeluri a crescut cu 12,4% in primele doua saptamani de izolare comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar consultatiile online oferite de site-ul asociat liniei telefonice au crescut cu 270%, a comunicat Ministerul spaniol al Egalitatii.Spania, la fel ca multe alte tari, a introdus restrictii drastice in ce priveste deplasarile persoanelor in afara locuintelor pentru a contribui la limitarea raspandirii virusului.Tara grav afectata de pandemie a anuntat miercuri un bilant de 102.136 de contaminari si 9053 de decese, de la inceputul raportarilor.Preocupat de o crestere a violentelor impotriva femeilor, in conditiile in care oamenii nu pot iesi din casa decat la alimentara, farmacie sau uneori la lucru, guvernul spaniol a lansat o noua campanie de incurajare a femeilor sa apeleze la linia telefonica antiviolenta domestica."Suntem aici pentru tine", sustine un afis cu numarul de telefon de urgenta pentru astfel de cazuri, 016.Desi majoritatii angajatilor din Spania li se cere sa stea acasa, guvernul asigura ca toate serviciile vizand acordarea de asistenta femeilor care cad victima violentei domestice vor continua sa functioneze.Marti, autoritatile spaniole au indicat ca victimele violentei domestice, inclusiv copii, vor fi gazduiti in hoteluri, in cazul in care nu mai sunt locuri in centrele unde se pot adaposti de obicei in situatii de urgenta.Restrictiile de deplasare au inceput in Spania la 14 martie.