Violente la Barcelona: Ciocniri intre protestatarii separatisti si politisti. Duminica vor manifesta anti-separatistii (Foto&Video)

Hundreds of thousands march in Barcelona in defence of Catalan freedom and rights, and against Spanish repression and jailing of Catalan political prisoners. #SpainSitAndTalk #Catalonia #Barcelona pic.twitter.com/SoBn7ZJvDf - Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) October 26, 2019

Massive protests in Spain.



Video: #Barcelonapic.twitter.com/yLU8aAS1nN- Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 26, 2019

Spain: #Barcelona protests out of control ...



'street battles everywhere'pic.twitter.com/I1KQosWIVk - Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 26, 2019

Yet another massive #Catalonia pro-independence rally in #Barcelona. Half-a-million people (as per the unionist police) protest against Spanish repression and demands freedom for Catalan political prisoners.#SpainIsAFascistState#StandWithCataloniapic.twitter.com/r6ze8Wgjg3 - [ David d'Ent.🎗#JoSocCDR ] (@denterd) October 26, 2019

This is a scene from tonight's protests in #Barcelona, #Catalonia.

Later the pro-independence channels will disseminate short video clips showing the Police reactions only and claim that "peaceful protesters" are being beaten up and arrested arbitrarily.pic.twitter.com/rNPTjMNBgI - Nanov Yurbiz (@NanovYurbiz) October 26, 2019

In inregistrarile video se pot vedea politisti inarmati cu bastoane fortand pentru a-si face drum prin multimea de mii de oameni, in timp ce manifestantii aruncau cu pietre si cu rachete de semnalizare, informeaza Reuters.Site-ul ziarului local La Vanguardia a informat ca cel putin doi protestatari au fost arestati. Nu a fost clar imediat daca ciocnirile s-au soldat cu raniti.Inteventia a avut loc la doua ore dupa ce manifestantii au inceput sa arunce cu sticle, bile si gloante de cauciuc in ofiterii de politie.O multime mare de protestatari continua sa fie prezenta in jurul sediului politiei la jumatate de ora dupa interventia fortelor de ordine.Protestul a fost organizat de CDR (Comitetele de Aparare a Republicii), o grupare separatista adepta a actiunii directe, care a blocat cai ferate si drumuri si a incercat, de asemenea, sa ia cu asalt parlamentul regional.AFP informeaza ca in cursul zilei de sambata sute de mii de militanti separatisti catalani au protestat in centrul orasului Barcelona. Aproximativ 350.000 de persoane, conform cifrelor furnizate de politia municipala, au raspuns la apelul celor doua mari asociatii, Adunarea Nationala Catalana si Omnium Cultural, pentru a protesta in apropierea parlamentului regional.Duminica, strazile Barcelonei sunt pregatite sa ii primeasca pe protestatarii anti-separatisti, care vor manifesta pentru incetarea violentelor si a confruntarilor, conform informatiilor furnizate AFP de presedintele asociatiei Societat civil catalana, Fernando Sanchez Costa."Este un mesaj important pentru Catalonia, Spania si lume, pentru care deseori separatismul si Catalonia sunt confundate".Membri ai guvernului socialist spaniol, printre care si ministrul afacerilor externe, catalanul Josep Borrell, viitorul sef al diplomatiei europene, se vor alatura marsului.