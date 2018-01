Vreme extrema si in Spania: O tornada a facut prapad. Mii de masini blocate pe o autostrada (Video)

#Nevada 50 militares y 23 vehiculos #BIEM1 se encuentran ya colaborando en la #AP61 a la altura de Los Angeles de San Rafael pic.twitter.com/b3qoRmeueV - UME (@UMEgob) 7 ianuarie 2018

Ziare.

com

Mai multe tornade au lovit sambata El Ejido. Una dintre ele, care a avut loc in prima parte a zilei, a distrus serele de pe o suprafata de 150 de hectare, scrie The Watchers Imagini cu furtuna au fost publicate pe Internet:O alta tornada a lovit statiunea Almerimar, distrugand mai multe cabane si punand la pamant cativa copaci.Autoritatile spaniole au emis alerte de cod galben si portocaliu pentru ninsori, depuneri gheata, furtuni si valuri puternice, valabile pentru mai mult de jumatate din tara.Totodata, mai mult de 3.000 de masini au ramas blocate sambata spre duminica pe o autostrada din regiunea regiunea Castilla y Leon, din cauza unei ninosri puternice. Oamenii au fost nevoiti sa astepte ore in sir interventia serviciile de deszapezire, relateaza Euronews Potrivit publicatiei El Pais, intre 3.500 si 4.000 de vehicule au ramas blocate pe autostrada toata noaptea.Oamenii s-au plans pe retelele de socializare de comunicarea deficitara a autoritatilor."Este 8:30 dimineata (duminica, 7 ianuarie) si suntem aici de la 19:00 (sambata). Nu a venit nimeni. Sunt metri de zapada. Suntem complet blocati si nu stim ce se intampla. Este un haos total", a scris un utilizator pe Twitter La deszapezire au ajutat si militarii:C.S.