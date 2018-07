Activisti LGBTI participanti la un mars interzis in Istanbul, dispersati de politia turca

Ziare.

com

Sute de persoane au scandat sloganuri si au agitat steaguri in culorile curcubeului pe strazi laturalnice bulevardului Istiklal, prncipala artera pietonala din Istanbul.Organizatorii au anuntat intr-un comunicat ca interdictia impusa de municipalitate nu ii descurajeaza sa marsaluiasca in mod pasnic.In pofida interdictiei, politia le-a permis organizatorilor sa citeasca o declaratie de presa."Noi nu recunoastem aceasta interdictie", a anuntat grupul in aceasta declaratie, citita cu voce tare de catre voluntari, care au catalogat interdictia impusa de catre guvernatorul Instanbulului drept "comica".Politia a indemnat multimea sa se disperseze dupa citirea declaratiei, avertizand ca altfel va interveni. Politisti au patrulat cu caini, iar tunuri cu apa au fost aduse in apropiere.Ei au tras cu gaze lacrimogene in grupuri, in unele zone, iar in altele au fost vazuti impingand si strigand la manifestanti, prea lenti in a se dispersa.Organizatorii marsului l-au acuzat vineri pe guvernator ca a incalcat dreptul la libertatea de intrunire prin interzierea evenimentului.Guvernatorul a invocat motive de securitate si "sensibilitati" ale publicului in justificarea interzicerii marsurilor LGBTI incepand din 2015. Autoritatile turce au autorizat marsuri ale mandriei din 2003, cand a avut loc primul astfel de eveniment. Aproximativ 100.000 de persoane au participat la Istanbul Pride in 2014.In timp ce politia incerca sa disperseze marsul de duminica, participanti au continuat sa se readune in grupuri in diverse parti ale cartierului Taksim, scandand "Nu ramane tacut, striga, homosexualii exista"."Ne lipsesc marsurile la care participau mii de persoane, iar noi ne sarbatoream vizibilitatea", a citit alt activist din declaratia pe care organizatorii au postat-o online.Guvernatorul capitalei turce Ankara a interzis joi proiectia fimului "Pride", invocand necesitatea apararii "ordinii publice". Pelicula, despre activisti gay din regatul Unit, a fost nominalizata la Globurile de Aur.Interzicea filmului a avut loc in urma unei interdictii generale, in noiembrie, a evenimentelor LGBTI la Ankara.In pofida faptului ca homosexualitatea si faptul de a fi transgen nu sunt ilegale in Turcia, persoane din comunitatea LGBTI se confrunta cu discriminarea si crime ale urii.Un activist si avocat, Yasemin Oz, a declarat pentru AP ca persoanele transgen si gay sunt "ostracizate si discriminate" in accesul la educatie, sanatate si locuri de munca.Este necesar ca membri ai comunitatii LGBTI "sa iasa in strada, sa fie vizibili, sa spuna << suntem aici, suntem printre voi >>, daca vor sa fie acceptati", apreciaza Oz Said.Guvernul turc neaga ca persoane sunt discriminate pe baza identitatii de gen sau orientarii lor sexuale si subliniaza ca legislatia actuala protejeaza suficient drepturile fiecarui cetatean.Guvernul afirma ca autori ai unor crime ale urii vizand comunitatea LGBTI sunt urmariti in justitie.Turcia se afla in stare de urgenta de aproape doi ani, in urma unei tentative de lovitura de stat, care le-a permis autoritatilor sa limiteze anumite libertati.