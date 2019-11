Atentionare de calatorie pentru Danemarca: Perioada de efectuare a controalelor la frontiere a fost prelungita

Ziare.

MAE informeaza ca autoritatile din Regatul Danemarcei au decis sa prelungeasca perioada de efectuare a controalelor la frontiera de stat danezo-germana, pana in 12 mai 2020.In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc pe rutele maritime (feribot) si terestre (rutiere si feroviare), dinspre Republica Federala Germania spre Regatul Danemarcei, trebuie sa faca dovada posesiei unui act de identitate valabil. Cerinta este obligatorie si pentru persoanele care tranziteaza Regatul Danemarcei catre Regatul Suediei. Autoritatile de la Copenhaga avertizeaza si asupra riscului intarzierilor la transportul feroviar, maritim si rutier (in special la autobuze/autocare), din cauza verificarii actelor de identitate ale pasagerilor."De asemenea, Guvernul danez a decis efectuarea de controale la frontiera de stat danezo-suedeza incepand cu 12 noiembrie 2019, pe o durata de 6 luni, pana la data de 12 mai 2020. Aceste controale de frontiera vor fi efectuate de catre autoritatile daneze pe rutele maritime dinspre Ronne, Helsingor, Frederikshavn si Grenaa, precum si terestre, la traversarea podului Oresund dinspre Suedia catre Danemarca", arata MAE, intr-un comunicat de presa transmis duminica.Persoanele care nu prezinta acte de identitate valabile sau refuza controlul autoritatilor daneze vor fi oprite de la tranzitul in Danemarca. In aceste conditii, se recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei in Regatul Danemarcei, un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Copenhaga: +4539407177, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Danemarcei: +4527355537.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://copenhaga.mae.ro, www.mae.ro si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.