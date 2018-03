Bestia din Est a provocat furtuni de zapada in intreaga Europa. Bilantul mortilor a ajuns la 48 (Foto & Video)

It's been snowing all day at the Museum! 🌨️❄️☃️



What's the weather like where you are? #LondonSnow #SnowDay pic.twitter.com/rbOetuAn1J - British Museum (@britishmuseum) February 28, 2018

13 hours and counting.... gritters finally arrived to try help people get off this #M876 #M80 grateful to the people who stopped by the car with food and extra blankets at midnight👌🏼much appreciated! pic.twitter.com/G53RUnxdx2 - ☆Jo Livingstone ☆ (@jfrew27) March 1, 2018

Fine snow falling again in Glasgow pic.twitter.com/vSzKf10E0U - Libby Brooks (@libby_brooks) March 1, 2018

#meteo: ⚠️ En raison de fortes perturbations @GeneveAeroport est actuellement ferme au trafic aerien, plus d'information a 09h00 et sur https://t.co/xkchTE761K. - Geneve Aeroport (@GeneveAeroport) March 1, 2018

Ziare.

com

Numeroase scoli s-au inchis, iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua. In ultimele sase zile,, iar drumurile inghetate au cauzat numeroase accidente.Iata lista judetelor unde nu se face scoala si pana cand Recent, un barbat de 60 de ani a murit dupa ce a cazut intr-un lac in Londra, iar un patinator olandez s-a scufundat dupa ce gheata s-a crapat in satul Hank., la fel ca in, noteaza AFP. In Polonia numarul victimelor este de 18 persoane, in Cehia sase, cinci in Lituania, iar in Franta si Slovacia au murit patru oameni.Frontul siberian, supranumit "Bestia din est" in Marea Britanie si "Ursul siberian" de olandezi, a acoperit cu zapada regiuni importante ale Europei si a creat haos in retelele de transport.In Scotia, dupa ce sute de persoane au ramas blocate pe o autostrada peste noapte, liderul Partidului National Scotian a declarat: "Este o situatie foarte dificila, dar facem tot ce ne sta in putinta".Oamenii fara casa reprezinta majoritatea dintre cei care au murit, iar orase de-a lungul Europei au deschis adaposturi de urgenta pentru persoanele care dorm pe strazi. In Germania, asociatia nationala pentru oamenii strazii a facut apel catre adaposturi sa ramana deschise si in timpul zilei."Poti muri din cauza frigului si in timpul zilei", a spus liderul asociatiei, Werena Rosenke.Autoritatile au facut de asemenea apel la oameni sa aiba grija de rudele si vecinii in varsta, dupa ce o femeie de peste 90 de ani din Franta a fost gasita inghetata in fata casei sale.De asemenea,din cauza ninsorii."Din cauza conditiilor meteorologice, aeroportul din Geneva este inchis traficului aerian pana la noi ordine", a explicat aeroportul pe site-ul oficial, recomandandu-le pasagerilor "sa nu mearga la aeroport pentru moment" si "sa verifice la compania lor aeriana orarul zborurilor".