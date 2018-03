"Bestia din Est" a ucis 55 de oameni in Europa

Ziare.

Mai multe drumuri, legaturi feroviare si scoli au fost inchise, iar sute de zboruri au fost anulate. Din cauza frigului, 21 de persoane au murit in Polonia, sapte in Slovacia, sase in Cehia, cinci in Lituania, patru in Franta, trei in Spania, cate doua in Marea Britanie, Italia, Serbia, Romania, Slovenia si una in Olanda.Majoritatea victimelor sunt in randul celor care traiesc pe strazi. In Paris, autoritatile au instalat adaposturi de urgenta pentru aproximativ 3.000 de persoane fara locuinta, relateaza BBC si Associated Press.Aeroportul din Dublin a fost inchis, iar zborurile vor fi reluate cel mai devreme in cursul zilei de sambata. Totodata, transportul feroviar din Irlanda a fost suspendat pana sambata. Premierul irlandez, Leo Varadkar, a facut un apel catre populatie sa evite iesirile din case, intrucat exista "riscuri ridicate".In Marea Britanie, vantul bate cu viteze de pana la 100 de kilometri pe ora, iar ninsorile abundente continua. Aeroporturile din orasele scotiene Glasgow si Edinburgh au fost inchise, iar mai multe zboruri au fost anulate pe Heathrow (Londra) si alte aeroporturi din Anglia.Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare privind efectele conditiilor meteo nefavorabile din Europa. Persoanele nevoiase, cele in varsta si cele cu afectiuni cronice sunt cele mai vulnerabile."Frigul, chiar si in locurile unde temperaturile nu sunt la cel mai scazut nivel, poate fi daunator pentru sanatatea oamenilor in mai multe feluri. Poate agrava conditiile existente si poate creste tensiunea arteriala, atacurile de cord si accidentele vasculare cerebrale.Adoptarea unor masuri preventive poate contribui la reducerea efectelor si a riscurilor asupra sanatatii. Tarile afectate ar trebui sa ramana in alerta. Trebuie luate masuri pentru a proteja persoanele expuse riscurilor", a spus Zsuzsanna Jakab, directorul regional al OMS pentru Europa.Un front atmosferic siberian denumit de catre meteorologi "bestia din est" a generat ninsori abundente, vant puternic si temperaturile cele mai scazute din ultimii ani in mai multe regiuni din Europa, in special Marea Britanie, Irlanda, Peninsula Iberica si Franta. Situatia va persista pana la sfarsitul saptamanii.