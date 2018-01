Cehia isi decide astazi drumul - spre Rusia sau spre Europa?

Ziare.

Prezenta in prima zi de scrutin a fost de aproximativ 50%, potrivit biroului electoral central. Sambata, urnele se vor deschide la ora locala 08:00 (09:00, ora Romaniei) si se vor inchide la ora locala 14:00 (15:00, ora Romaniei).Potrivit estimarilor, cifrele vor fi foarte echilibrate, iar diferenta va fi de maximum trei procente. Un sondaj Kantar TNS il situeaza pe Milos Zeman la 45,5% dintre voturi si pe Jiri Drahos la 45%. Aproximativ 10% dintre alegatori s-au declarat indecisi.In primul tur al alegerilor prezidentiale, desfasurat pe 12 si 13 ianuarie, Zeman a primit 38,56% dintre voturi, iar Drahos 26,60%. Potrivit expertilor, multi dintre votantii care au optat pentru alt candidat l-ar putea sustine pe Jiri Drahos in turul doi de scrutin.Milos Zeman, in varsta de 73 de ani, a fost liderul Partidului Social Democrat pana in 2001. In prezent, este membru al Partidului Drepturilor Civice, pe care l-a fondat in 2009.In 2016, Milos Zeman a cerut organizarea unui referendum privind prezenta Cehiei in Uniunea Europeana si NATO, afirmand ca totusi sustine apartenenta tarii sale la cele doua organizatii. Totodata, Zeman a promovat apropierea de Rusia si China si a criticat decizia Germaniei de a primi imigranti din tari musulmane.Jiri Drahos, in varsta de 68 de ani, a studiat chimia si tehnologia, fiind presedintele Academiei de Stiinte din Cehia in perioada 2009-2017. El se considera un politician de centru care poate uni tara, candidand ca independent.Drahos este un sustinator al UE si NATO, dar se opune sistemului de cote obligatorii impus de UE pentru distribuirea imigrantilor. Votantii sai sunt in mare parte oameni din orase.Premierul ceh Andrej Babis, liderul partidului de guvernamant ANO, si-a declarat sustinerea pentru Milos Zeman. In schimb, Zeman i-a promis lui Babis ca-i va mai acorda o sansa pentru a forma un guvern, dupa ce a pierdut votul de incredere din Parlament.Partidele din opozitie au anuntat ca nu il sustin pe Babis deoarece acesta este implicat intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene.