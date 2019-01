Iarna criminala in Europa: Cel putin 16 oameni au murit in ultima saptamana (Foto&Video)

Huge masses of snow cover the streets of the village of Sankt Anton am Arlberg, Austria on January 9, 2019. Sankt Anton was supposed to host women's Alpine skiing World cup in downhill and super-G but it was cancelled due to severe snow conditions.#ThaiPBSWorld #Austria #Snow pic.twitter.com/dcCzlx8rex - Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) January 10, 2019

This is literally the most beautiful thing i've ever seen in my life 😍 #hallstatt #austria pic.twitter.com/pdhk2jgVsQ - Rozeen Muasher (@SuperRozie) January 10, 2019

In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un nou deces din cauza avalanselor in Alpi, unde au murit mai multi turisti, informeaza Associated Press. Un schior australian de 16 ani a murit in urma unei avalanse produse in zona statiunii St. Anton am Arlberg din Austria.Un barbat de 37 de ani a murit si in Slovacia, dupa o avalansa in Muntii Mala Fatra din Carpati.Mai multe linii feroviare ce traverseaza Alpii au fost inchise temporar din cauza zapezii, iar mai multe vehicule au ramas blocate timp de mai multe ore pe o autostrada din sud-vestul Germaniei.Ninsoarea abundenta in Austria si sudul Germaniei a continuat si joi, unele locuri din aceste zone ramanand izolate.In Cehia, la frontiera cu Austria si Germania, aproximativ 9.000 de gospodarii au ramas joi fara energie electrica din cauza ninsorilor.Viscolul si pericolul producerii unor avalanse au dus la evacuarea a peste 100 de persoane in arhipelagul norvegian Svalbard din Oceanul Arctic, dar si in nordul Norvegiei.