Desi Polonia se afla in infrigement, deputatii au votat inca o lege controversata a Justitiei

Ziare.

com

Cea mai recenta propunere legislativa a partidului aflat la guvernare in Polonia, Lege si Justitie (Pis), a trecut de Camera Deputatilor cu 230 de voturi pentru si 24 de abtineri, in conditiile in care 202 parlamentari - printre care si cei ai principalei formatiuni din opozitie - nu au votat, potrivit CNN Legea a fost citita in Camera Deputatilor pentru prima oara marti, iar vineri alesii s-au grabit sa o voteze, inainte sa inceapa vacanta parlamentara. In continuare, legea va ajunge la Senat, care mai lucreaza o saptamana pana sa intre in vacanta.Sute de oamenii au protestat in fata Parlamentului, vineri, scandand "Rusine", "Europa, nu ne abandona" si "Parlamentul e al nostru".Potrivit legi votate ieri, alegerea noului presedinte al Curtii va fi posibila dupa ce doar doua treimi din totalul de 120 de judecatori vor fi numiti in functii. Acum e nevoie de nu mai putin de 110 judecatori ca sa aleaga presedintele forului, in conditiile in care 40 de posturi sunt vacante. Masura, daca va trece si de Senat si va fi promulgata de seful statului, va grabi inlocuirea presedintelui Curtii Supreme Malgorzata Gersdorf, care refuza sa iasa la pensie, desi o lege recent adoptata ar obliga-o.Adoptarea legii de vineri vine dupa ce parlamentarii polonezi au trecut o alta privind justitia, care-i obliga pe toti judecatorii Curtii Supreme care au implinit 65 de ani sa se retraga. Acest act normativ i-a trimis acasa pe 27 dintre cei 72 de judecatori de la Curtea Suprema poloneza si ar trebui sa o determine si pe Malgorzata Gersdorf sa isi vacanteze postul.Adoptarea legii privind demisia judecatorilor la limita de varsta a determinat UE sa creada ca parlamentarii polonezi subrezesc independenta sistemului judiciar. In consecinta, Comisia Europeana a deschis o procedura de infrigement impotriva Poloniei.