Dupa canicula, furtunile ravasesc Occidentul: Imagini cu efectele urgiei in Italia si Franta

#8agosto 9:00, dalla notte piu di 60 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nella provincia di #Genova per il #maltempo che ha causato allagamenti, alberi abbattuti e cartelloni divelti. Situazione meteo in miglioramento pic.twitter.com/vMvBShiDFB - Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 8, 2019

Ultraleggero precipitato ieri a Calizzano (SV): con una complicata operazione, concluso questa mattina dai #vigilidelfuoco il recupero dei corpi senza vita dei due occupanti #7agosto pic.twitter.com/B3FvxrfvFf - Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 7, 2019

#6agosto Casargo (LC) 20:30, una frana causata dal #maltempo invade la SP 67 coinvolgendo alcune automobili in sosta, #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza della zona pic.twitter.com/uySLn8dyBA - Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 6, 2019

Ziare.

com

Cel putin 80 de oameni au fost evacuati din zonele montane de deasupra lacului Como, dupa ce furtunile severe au declansat alunecari de teren si inundatii.Marti seara a fost declarata stare de urgenta in Casargo, o comuna aflata la est de Como, dupa ce ploile abundente au determinat raul Varrone sa iasa din matca, pentru cel putin a doua oara in aceasta vara.Serviciile de urgenta au lucrat toata noaptea pentru a-i duce pe oameni in locuri sigure. Pana acum nu exista informatii despre oameni raniti, insa furtunile au provocat pagube caselor si masinilor, conform The Local Si in Franta au fost furtuni puternice, iar autoritatile au emis alerte de vreme rea, potrivit connexionfrance Sase departamente din Franta sunt de miercuri sub cod portocaliu - al doilea cel mai sever nivel: Lozere, Haute-Loire, Loire, Rhone, Isere si Ain.Localnicii sunt avertizati sa fie vigilenti, in special atunci cand ies din case si participa la activitati in aer liber, intrucat vanturile puternice pot muta din loc diverse obiecte.De asemenea, oamenilor li se recomanda sa nu foloseasca dispozitive electronice afara.Alunecari de teren s-au inregistrat si in Franta si au avariat mai multe cai ferate din Loire. Autoritatile estimeaza ca joi circulatia trenurilor va reintra in normal.