Finlanda a preluat de la Romania presedintia Consiliului UE

Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar, relateaza DPA.Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un discurs sustinut saptamana trecuta in parlament.Finlanda isi propune de asemenea sa apere valorile UE precum "statul de drept, drepturile omului, egalitatea si democratia", potrivit premierului.Printre provocarile cu care se confrunta UE in urmatoarele sase luni sunt iesirea amanata a Marii Britanii din UE, programata acum sa aiba loc la 31 octombrie.Premierul in exercitiu Theresa May a demisionat luna trecuta dupa ce nu a reusit sa obtina aprobarea in parlament a acordului pe care l-a negociat cu Bruxellesul.Partidul Conservator se afla in prezent in plin proces de alegere a unui lider, fostul ministru de externe Boris Johnson, sustinator al Brexit-ului, fiind marele favorit sa devina viitorul premier.Johnson s-a exprimat in favoarea redeschiderii negocierilor cu UE privind Brexit-ul, lucru pe care mai multi oficiali UE l-au respins ferm.Daca nu va fi obtinut niciun acord pana la 31 octombrie, Marea Britanie ar putea parasi UE fara un acord, ceea ce ar crea probleme atat pentru Marea Britanie, cat si blocul comunitar.