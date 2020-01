Franta, Marea Britanie si Germania cer Iranului sa-si respecte angajamentele din Acordul nuclear

Ziare.

Cele trei tari au subliniat, de asemenea, importanta reducerii tensiunilor in Irak si Iran si si-au reafirmat hotararea de a lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic, potrivit Reuters."Ne reafirmam angajamentul de a continua lupta impotriva retelei Stat Islamic, care ramane o prioritate. Este esential sa pastram coalitia, in aceasta privinta. Solicitam autoritatilor irakiene sa continue sa ofere coalitiei sprijinul necesar", a transmis grupul E3 intr-un comunicat."Suntem gata sa continuam discutiile cu toate partile pentru a contribui la reducerea tensiunilor si la restabilirea stabilitatii in regiune", a adaugat grupul E3.Administratia de la Teheran a decis duminica sa nu mai respecte limitele referitoare la numarul de centrifuge, astfel ca nu vor mai exista limite privind capacitatea de imbogatire a uraniului. Purificarea uraniului se va face in functie de necesitatile tehnice, a transmis Agentia Iraniana pentru Energie Atomica.