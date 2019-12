Furtunile continua sa faca victime in Spania, Portugalia si Franta. Numarul mortilor e in crestere (Foto&Video)

Spain's Capital Madrid Gets Battered As Storm Fabien Clashed With Storm Elsa And Raised The Spanish Death Toll Level - Euro Weekly News Spain https://t.co/OOTbU2i3hj - iris de neve (@solysombra_475) December 22, 2019

Alte doua persoane au murit in Portugalia si sapte in Spania, tara cea mai afectata , informeaza AFP."Din cauza vantului, un pescar a cazut in apa din varful stancilor si a murit, in Sant Feliu de Guixols", o statiune balneara situata la o suta de kilometri nord-est de Barcelona, a anuntat intr-un comunicat emis duminica administratia regionala a Cataloniei (nord-est).Un alt pescar si trei politisti locali au fost salvati si se afla in siguranta dupa ce au sarit in apa intr-o incercare nereusita de salvare a victimei, potrivit aceleiasi surse.La randul sau, un purtator de cuvant al Garzii Civile, responsabil de ancheta, a explicat pentru AFP ca, "din cauza furtunii, valuri mari au luat cinci pescari, dintre care unul a murit".La serviciul pentru apeluri de urgenta din Catalonia au fost primite 1.118 de apeluri asociate vantului puternic, in special pentru semnalarea unor copacii doborati de rafale si a avarierii mobilierului urban sau acoperisurilor, potrivit autoritatilor regionale.Acest deces creste la sapte numarul persoanelor moarte din cauza vremii nefavorabile din Spania, din cauza trecerii furtunii Elsa incepand de joi seara, apoi a alteia, numita Fabien."Furtuna Fabien se indeparteaza rapid", a anuntat serviciul de meteorologie spaniol Aemet pe contul sau de Twitter.Cel putin doua persoane au murit in Portugalia, incepand de joi, din cauza vremii nefavorabile.In Franta, furtuna Fabien, care a maturat zona de sud-vestul si Corsica, a lasat duminica dupa-amiaza peste 30.000 de case fara energie electrica si a provocat intreruperea transportului intre insula si continent.Un tanar de 19 ani a fost grav ranit in Franta, in Dordogne, iar alte trei persoane au suferit rani usoare.Legaturile intre Corsica si zona continentala au fost taiate - dupa inchiderea aeroportului din Ajaccio, inundat, incepand de sambata, zborurile de pe alte aeroporturi au fost de asemenea anulate duminica. Se preconizeaza ca transportul maritim va fi reluat luni, potrivit companiei Corsica Linea. Aceasta intrerupere a afectat cateva mii de pasageri.Traficul feroviar, intrerupt duminica, urmeaza sa se reia treptat luni dupa-amiaza, au anuntat caile ferate din Corsica.Furtuna Fabien este cauzata de o diferenta exacerbata intre zonele cu presiune scazuta de deasupra insulelor britanice si cele cu presiune ridicata din Maroc, ceea ce genereaza vantul, dupa cum a explicat pentru AFP Christelle Robert din cadrul Meteo-France. Un tip de episod "frecvent iarna" si in care schimbarile climatice "nu sunt implicate".