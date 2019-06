Germania intarzie sa returneze Galeriei Uffizi un tabloul furat de nazisti. Explicatia Berlinului e naucitoare

Ziare.

Pictura cu pricina se numeste Vas cu flori, a fost realizata de maestrul olandez Jan van Huysum si expusa pentru prima oara la galeria florentina in anul 1824.In timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, nazistii au luat tabloul, iar urma acestuia s-a pierdut. El a reaparut - ca proprietate a unei familii de nemti - dupa reunificarea Germaniei de Vest cu Germania de Est.Recent, Eike Schmidt, director al Galeriei Uffizi din 2017 - el insusi neamt - a declarat ca e de datoria Germaniei sa returneze acel tablou , pe care l-au confiscat nazistii.In replica, Germania a anuntat ca stie despre ce este vorba si incearca sa o faca. Situatia juridica a tabloului este, insa, una incerta, anunta BBC Mai exact, potrivit datelor Guvernului german, tabloul n-a fost confiscat de nazisti - ca parte a persecutiei politice asupra Italiei - ci pur si simplu a fost furat de un soldat care l-a adus acasa. Iar asta inseamna ca tabloul apartine Galeriei Uffizi, iar soldatul n-avea niciun drept sa-l lase mostenire.Familia soldatului - care, in mod evident, n-ar vrea sa renunte la tabloului de milioane de euro - sustine, insa, ca tabloul n-a fost, propriu-zis, furat. Pur si simplu, soldatul l-ar fi luat din Florenta, ca sa aiba ceva frumos de dus acasa. Asa a ajuns pictura sa faca parte din averea familiei.Pana la acest moment, Germania n-a anuntat ca a ajuns la o intelegere cu familia (si nici de ce ar trebui sa o faca de vreme ce, in mod evident, tabloul e al Galeriei Uffizi), ci doar ca depune eforturi sustinute pentru a returna Florentei valoroasa pictura.