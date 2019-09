Inca o problema pentru viitoarea Comisie Europeana: Candidatul Belgiei, propus la Justitie, e cercetat pentru coruptie!

Ziare.

com

Didier Reyner - membru al grupului Renew Europe, al carui presedinte este Dacian Ciolos - este cercetat pentru spalarea unor bani obtinuti in urma a doua proiecte: constructia ambasadei Belgiei in Kinshasa si inchirierea unui sediu local al politiei federale, transmite Politico.eu. Anchetatorii sustin ca banii ajunsi la Reynder ar fi fost spalati prin cumpararea de antichitati si bunuri imobiliare. Fostul ministru de externe al Belgiei a declarat, insa, ca nici macar nu stie ca ar fi anchetat.Ramane de vazut ce atitudine va avea grupul Renew, din care fac parte si USR si PLUS, cu privire la aceasta situatie.Pana la acest moment, pentru functia de comisar european in noua echipa a Ursulei von der Leyen au mai fost propusi alti trei politicieni care au probleme cu legea.Este vorba de polonezul Janusz Wojciechowski, pe care Guvernul de la Varsovia l-a propus pentru functia de comisar european pe Agricultura. Wojciechowski este cercetat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru ca ar fi cheltuit prea mult intre anii 2004-2014, perioada in care a fost eurodeputat. Ulterior, Janusz Wojciechowski a anuntat ca a returnat din proprie initiativa peste 11.000 de euro.Frantuzoaica Sylvie Goulard (tot membra a Renew Europe), propusa comisar pentru piata interna in echipa Ursulei von der Leyen a fost audiata, in urma cu cateva zile, de autoritatile franceze intr-un caz mai vechi de angajari fictive. In ultimii ani, Goulard a returnat peste 45.000 de euro, echivalentul salariilor pe care i le-ar fi platit unui asistent de-al sau.Nu in ultimul rand, cercetata a fost si Rovana Plumb, propusa de Cabinetul Dancila si care ar urma sa primeasca functia de comisar european la Transpoturi. Procurorii DNA au acuzat ca aceasta a contribuit la trecerea ilegala a insulei Belina din proprietatea statului in cea a firmei Tel Drum, controlata la acel moment de Liviu Dragnea. Rovana Plumb a scapat de acuzatiile procurorilor DNA in dosarul Belina, dupa ce colegii sai de partid au respins prin vot secret solicitarea anchetatorilor de incepere a urmaririi penale.