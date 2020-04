Incendiul de padure de la Cernobil s-a extins din cauza vantului: Apar temeri privind cresterea radioactivitatii

Radioactivitatea a crescut

Un locuitor de 27 ani este suspect

Ziare.

com

Peste 300 de pompieri, ajutati de cateva avioane special dotate pentru stingerea incendiilor, lupta pentru a stinge flacarile, care s-au extins in ultimele zile din cauza rafalelor puternice de vant, relateaza DPA.Autoritatile au sporit de peste doua ori numarul pompierilor incepand de luni. Amploarea incendiului nu a fost dezvaluita in ultimele doua zile.Kievul a atribuit aceste incendii din zona centralei Cernobal si din alte regiuni din Ucraina produse in ultimele saptamani conditiilor de seceta dupa o iarna cu precipitatii insuficiente si lipsita de un strat de zapada.Expertii de mediu se tem ca incendiul ar putea lasa cenusa radioactiva la sol. Serviciul de stat pentru situatii de urgenta din Ucraina a declarat ca nivelurile de radiatii par sa se incadreze in norme acceptabile.Directorul interimar al inspectiei ecologice guvernamentale Egor Firsov declarase in weekend ca in zona a fost detectata o radioactivitate de 16 ori mai mare decat nivelurile normale.Un locuitor de 27 de ani dintr-o comuna apropiata zonei de excludere este in prezent anchetat, fiind suspectat ca ar fi responsabil de declansarea cel putin a unuia dintre incendii.Tanarul, care risca o pedeapsa de pana la cinci ani de inchisoare, se pare ca ar fi dat foc unor ierburi si deseuri, nemaiputand apoi sa stinga focul din cauza rafalelor de vant, potrivit unui comunicat al politiei.Explozia produsa in 1986 la reactorul nr. 4 al centralei nucleare de la Cernobal, situata la 100 km de Kiev, este considerata cel mai grav dezastru nuclear din istorie