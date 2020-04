Lukasenko sustine ca in Belarus nu a murit nimeni din cauza coronavirusului, chiar daca datele OMS il contrazic

"Atmosfera este de vina"

Nu s-au luat masuri de izolare

"Oamenilor le este frica, iar eu vreau sa le spun urmatorul lucru: in tara noastra, nici macar o persoana nu a murit de coronavirus. Nici macar una!", a tunat el luni, potrivit transcrierii unei alocutiuni pe care a sustinut-o la o reuniune oficiala, publicata pe site-ul presedintiei belaruse. Cele 29 de persoane raportate oficial ca moarte din cauza COVID-19 "au murit de o serie de maladii cronice de care sufereau", a declarat seful statului, citand "insuficiente cardiace", "insuficiente respiratorii si pulmonare" si diabet.Cardiacii si diabeticii fac parte din populatia considerata ca prezentand cel mai mare risc in dezvoltarea celor mai grave forme de COVID-19."Acceleratorul nici macar nu este coronavirusul, ci atmosfera in care se dezvolta bolile lor cronice", a insistat el, fara sa ofere alte explicatii.Belarusul face o figura de adevarat OZN in Europa prin mentinerea campionatului de fotbal si prin faptul ca nu a luat masuri de izolare obligatorie in vederea limitarii epidemiei.Aceste declaratii ale lui Lukasenko contrazic statisticile Guvernului sau, care inregistreaza 29 de morti si 2.929 de contaminari cu noul coronavirus.Un obisnuit al unor declaratii contradictorii, presedintele belarus a recomandat anterior sauna, un pahar de vodka pe zi si munca la camp, cu tractorul - drept remedii eficiente impotriva noului coronavirus.Experti de la OMS au avertizat sambata autoritatile din Belarus ca epidemia covid-19 inregistreaza o "crestere rapida" in tara si au subliniat asupra unei dublari a numarului cazurilor la doua sau trei zile.