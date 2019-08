Mii de cehi exasperati au iesit in strada la Praga: La 30 de ani dupa caderea regimului tot comunistii sunt la putere

Imaginea celor cinci tineri ucisi a fost reprodusa simbolic, miercuri, in fata sediului Partidului Comunist din Cehia.

Organizatorii au ales data simbolica de 21 august, cand se implinesc 51 de ani de la invazia sovietica din 1968, care a zdrobit miscarea reformatoare "Primavara din Praga" si 50 de ani de la reprimarea brutala de catre noul regim promoscovit a protestelor masive lansate spontan in august 1969."Avem un presedinte care se orienteaza spre Moscova si spre China comunista, avem un premier care a colaborat cu StB", a afirmat Kamila Mucikova, 91 de ani, fosta prezentatoare la televiziune, care comenta in direct in august 1968 ocuparea tarii sale de catre trupele sovietice.", a insistat ea, aclamata de catre manifestanti.Potrivit organizatorilor, coloana de manifestanti s-a intins pe o distanta de doi kilometri.Invazia sovietica s-a soldat cu 137 de morti intre august si decembrie 1968. In august 1969, cel putin cinci tineri cehi, intre care un baiat de 14 ani, au fost ucisi de gloante si alte sute de persoane ranite la Praga si la Brno (est) de catre membri ai "Militiilor populare", unitati paramilitare compuse din comunisti zelosi, fideli Moscovei.Defilarea de miercuri a fost convocata la apelul ONG "Un milion de momente pentru democratie" , organizatoare din aprilie a unei serii de manifestatii anti-Zeman, anti-Babis, dintre care cea mai importanta dupa caderea comunismului in 1989 a reunit in iunie la Praga 250.000 de persoane.Participarea la miting ar fi trebuit sa fie si mai mare decat in iunie, potrivit estimarilor, datorita simbolisticiii deosebite a zilei alese, insa pana acum nu exista informatii ca demonstratia ar fi fost atat de mare.Subiectul pare aproape inexistent in presa locala si chiar in cea internationala, cu unele exceptii, o tacere grea, care ne duce cu gandul tot la tema protestelor de azi de la Praga: comunismul.