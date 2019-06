Mii de spanioli au iesit in strada. Nu vor ca masinile poluante sa circule in centrul Madridului

Ziare.

com

In luna noiembrie 2018, administratia locala din Madrid a decis ca autoturismele care polueaza nu se mai pot apropia la mai mult de 5 kilometri de centrul orasului. Soferii care au incalcat aceasta restrictie si au fost prinsi de politie au primit amenzi de pana la 90 de euro, informeaza CNN Evident, o parte dintre spanioli au fost nemultumiti de aceasta decizie. Cu toate aceastea, masura pare sa fi dat roade. Astfel - potrivit unul raport al organizatiei de mediu spaniole numite Ecologistii in Actiune - in centrul Madridului, nivelul de dioxid de azot din aer (care provine din noxe emise de masini) a scazut la nivelul inregistrat in anul 2010.Cu toate acestea, noul primar al capitalei spaniole, Jose Luis Martinez-Almeida - care si-a preluat functia pe 15 iunie - a blocat proiectul si a anuntat ca, incepand cu data de 1 iulie, va ridica restrictiile. Motivul: acest plan ar trebui sa fie "compatibil cu nevoile de deplasare ale populatiei", a declarat Jose Luis Martinez-Almeida.In context, mii se spanioli au iesit, sambata, pe strazile Madridului, ca sa protesteze fata de decizia noului primar.Oamenii au manifestat pasnic si au declarat presei ca nu-si doresc decat un oras mai curat., a declarat, pentru cotidianul El Pais, Mariano Sanchez Bayle, medic pediatru pensionar."Trebuie sa salvam planeta incepand de la nivel mic, local. Si locul din care ar trebui sa incepem este centrul Madridului", a precizat pentru Reuters Laura Martin, o actrita madrilena de 39 de ani.Ramane de vazut daca primarul Jose Luis Martinez-Almeida va tine cont de proteste sau ca va ridica restrictiile de trafic din centrul capitalei Spaniei, incepand de luni, 1 iulie.G.K.