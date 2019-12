Pactul oraselor libere: Patru capitale europene fac front comun impotriva populistilor

Ziare.

O ceremonie reunind edilii celor patru capitale s-a desfasurat la Budapesta, unde noul primar de centru-stanga, Gergely Karacsony, a repurtat o victorie surpriza contra candidatului partidului aflat la guvernare, Fidesz, care conducerea capitala ungara de noua ani.Dupa alegerea sa, Karacsony si-a exprimat deschis opozitia fata de premierul nationalist Viktor Orban. La Varsovia, primarul centrist Rafal Trzaskowski, victorios in 2018 in dauna unui candidat conservator nationalist, este de asemenea o figura emblematica a opozitiei."Populismul este un raspuns eronat si simplist la probleme", a declarat intr-o conferinta de presa primarul Pragai, Zdenek Hrib (38 de ani), afiliat Partidului Piratilor si critic vehement al premierului ceh Andrej Babis.Cel de-al patrulea semnatar al pactului este Matus Vallo, primarul orasului Bratislava, fara afiliere partizana intr-o tara guvernata de stanga populista.Declaratia include angajamentul comun al celor patru edili pentru a promova "libertatea, demnitatea umana, democratia, egalitatea, statul de drept, justitia sociala, toleranta si diversitatea culturala".Alianta celor patru primari spera sa poata dialoga in mod direct cu instantele UE pentru a obtine fonduri europene pentru marile orase, ocolind astfel administratiile centrale."In ultimii zece ani, acest fonduri au ajuns adesea la oligarhi prieteni de-ai guvernului; este scandalos ca banii europeni finanteaza autocratia si pe oligarhi", a accentuat primarul Budapestei.