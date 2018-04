Partidul comunist din Cehia pare a fi solutia pentru ca un guvern sa se poata forma. Din 1989 nu a mai fost la putere

Ziare.

Discutiile asupra unui nou guvern ceh au esuat, vineri, dupa refuzul social-democratilor CSSD de a intra intr-o coalitie cu miscarea ANO a miliardarului populist Andrej Babis, urmarit penal pentru o presupusa frauda, informeaza AFP."Presedintia CSSD a decis in unanimitate sa puna capat negocierilor privind o posibila coalitie cu miscarea ANO", a declarat presei vicepresedintele partidului, Jiri Zimola.El a reiterat refuzul Partidului Social-Democrat Ceh de a participa la un guvern in care ar figura Babis, prim-ministrul demisionar, inculpat pentru o presupusa frauda in legatura cu subventii europene intr-un caz datand din 2007-2008. Babis respinge aceste acuzatii.La randul sau, miscarea lui Babis acuza CSSD ca a parasit masa de negocieri dupa ce a cerut fara succes postul de ministru de interne.Miscarea ANO ("Da") a lui Babis detine 78 din cele 200 de locuri in camera inferioara a legislativului, in timp ce CSSD are doar 15.Pentru a dispune de o majoritate, ambele partide ar avea inca nevoie de sprijinul partidului comunist KSCM, care ar participa astfel la formarea unui guvern pentru prima data de la caderea regimului pro-sovietic in 1989.Numit prim-ministru in decembrie, Babis a format un cabinet minoritar incluzand experti fara eticheta, care nu a reusit sa primeasca votul de incredere din partea parlamentului in ianuarie. El a demisionat oficial, dar ramane in exercitiu pana la numirea unui nou guvern.Reales in ianuarie pentru al doilea mandat de cinci ani, presedintele Milos Zeman, care il sprijina pe Babis, i-a cerut acestuia sa formeze un nou cabinet si i-a promis ca-l va numi prim-ministru pentru a doua oara.Constitutia ceha prevede pana la trei incercari de formare a unui guvern, primele doua fiind conduse de presedinte si a treia de seful camerei inferioare, post detinut in prezent de un membru al ANO