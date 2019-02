Patru europarlamentari au fost retinuti la un protest fata de prezenta armelor atomice SUA in Europa

Ziare.

Trei eurodeputati ecologisti - Molly Scott Cato, Michele Rivasi si Tilly Metz - au afisat pe o pista a Bazei militare Kleine Brogel, in estul Belgiei, o banderola prin care cereau sa nu existe arme atomice in Europa. Au fost retinuti pe loc.Un alt europarlamentar, Thomas Waitz, a fost retinut la o demonstratie organizata in fata bazei militare, impreuna cu alti 11 activisti din grupul belgian Actiune pentru Pace (Agir pour la Paix).Eurodeputatii "au simtit nevoia urgenta de a transmite un mesaj puternic in contextul actualelor actiuni de contestare a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) de catre SUA si Rusia", a declarat un purtator de cuvant.Grupul Verzilor si al Aliantei Europene Libere din Parlamentul European a transmis: "In contextul amplificarii tensiunilor nucleare pe plan international, eurodeputatii au decis sa treaca la actiuni, sa alerteze publicul si sa aduca problema dezarmarii nucleare in centrul agendei europene. Actiunea lor se axeaza pe trei solicitari: retragerea bombelor nucleare din Europa, ratificarea Tratatului pentru Interzicerea Armelor Nucleare de catre toate tarile membre UE si crearea unei zone fara arme atomice in Europa".