Polonia si-a repatriat jumatate din rezerva de aur de la Londra: Avem o economie puternica!

Cu 228,6 tone de aur, Polonia are cea mai mare rezerva din Europa de Est. Pana acum cateva zile, cantitatea de aur - in sporirea careia executivul de la Varsovia a investit masiv, in ultimii ani - era depozitata la Londra.Guvernul polonez a decis, insa, sa repatrieze 100 de tone de aur. Si a facut-o, fara sa vorbeasca prea mult despre asta. Abia dupa ce imensa cantitate de metal pretios a ajuns in seifurile Bancii Nationale a Poloniei, au aflat si cetatenii despre ce se intamplase.Autoritatile poloneze au transmis ca au avut nevoie de 8 curse cu avionul pentru a aduce aurul de la Londra la Varsovia, potrivit Stirilor TVR Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, Adam Glapinski, a declarat ca e mandru ca a adus acasa aurul polonez si a precizat ca s-a luat aceasta decizie deoarece "economia Poloniei este puternica"Reamintim ca si in Romania, Guvernarea PSD a intentionat sa repatrieze aurul tarii , sustinand ca platim prea mult pentru a-l depozita la Londra. Parlamentul a votat legea intens sustinuta de fostul lider social-democrat Liviu Dragnea. BNR a explicat, insa, ca legea nu era aplicabila , din cauza ca ne-ar fi atras sanctiuni din parte Comisiei Europene.In cele din urma, la finele lunii noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a retrimis in Parlament legea privind repatrierea rezervei romanesti de aur.