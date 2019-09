Premierul ceh, obligat in instanta sa isi ceara scuze fata de protestatarii pe care i-a acuzat ca sunt platiti

Ziare.

Una dintre protestatarele care au participat la manifestatiile impotriva numirii lui Babis in iulie 2018, Jana Filipova, l-a actionat in judecata pe acesta, invocand faptul ca acuzatiile lansate de premier au fost denigratoare si i-au incalcat drepturile. ''Sunt multumita caDin pacate, am ajuns intr-o situatie in care cei mai inalti reprezentanti ai statului nu mai sunt o autoritate morala'', a afirmat ea in fata presei.Intr-o declaratie data in iulie 2018, Babis a spus ca aceia ca protesteaza impotriva numirii sale la conducerea guvernului au o anumita motivatie oculta, iar in luna urmatoare el a afirmat ca manifestantii sunt platiti. Acuzatii pe care le-a reluat anul acesta intr-un interviu acordat in luna august, cand a spus ca aceia care protesteaza impotriva lui sunt ''opozanti politici contractati''.Dupa aflarea verdictului justitiei,Manifestatiile impotriva sa au continuat si dupa investirea in functie, Babis fiind investigat pentru conflict de interese si o presupusa frauda cu fonduri europene in valoare de 2 milioane de euro de care ar fi beneficiat companiile sale.Premierului i se reproseaza si posibile imixtiuni in justitie, intrucat si-a plasat persoane apropiate in posturi de responsabilitate din care ar putea influenta procesul sau legat de frauda cu fonduri europene, printre aceste persoane fiind si ministrul justitiei, Maria Benesova.Dar ancheta in acest dosar a fost oprita saptamana aceasta in urma unei decizii a procurorului de caz, care a recomandat ca Babis sa fie exonerat de acuzatii, instanta urmand sa se pronunte asupra solicitarii.