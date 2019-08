Premierul lituanian a anuntat ca are cancer, dar va continua sa lucreze

Ziare.

"Diagnosticul a fost confirmat, este un limfom intr-un stadiu precoce", a spus Skvernelis in fata jurnalistilor, la Vilnius.El a dezvaluit ca a fost supus unei prime sesiuni de chimioterapie marti, precizand ca tratamentul va continua in septembrie si in octombrie."Doctorii spera la o remisie completa (a bolii) si eu sper la fel", a adaugat premierul lituanian, in varsta de 49 de ani.Boala lui a fost detectata in timpul unui examen medical de rutina dupa alegerile prezidentiale din mai, in timpul carora era candidat. Diagnosticul a fost confirmat in timpul unei interventii chirurgicale in august.Fost sef al politiei nationale, premier din decembrie 2016, sustinut de partidul aflat la putere, Uniunea Fermierilor si Verzilor, de care el este apropiat, Skvernelis a fost invins in alegerile prezidentiale de economistul Gitanas Nauseda.Urmatoarele alegeri legislative din Lituania sunt prevazute pentru octombrie 2020.