Presedintele Consiliului European de Cercetare si-a dat demisia: Era nemultumit de reactia UE la pandemie

Mauro Ferrari, care la 1 ianuarie a devenit presedintele Consiliului European de Cercetare (ERC) pentru un mandat de patru ani, si-a inaintat marti demisia, despre care Comisia a spus ca se aplica imediat, relateaza Reuters."Comisia regreta demisia profesorului Ferrari atat de devreme in mandatul sau de presedinte al ERC", a spus un purtator de cuvant.Ferrari a transmis o declaratie cotidianului Financial Times, care a scris prima data despre demisie. "Am fost extrem de dezamagit de raspunsul european" la pandemie, a afirmat el.El a invocat rezistenta institutionala si luptele interne birocratice in structurile complexe ale UE la propunerea sa pentru un amplu program stiintific de combatere a coronavirusului."Am ajuns la ERC ca un sustinator fervent al UE. Criza COVID-19 mi-a schimbat complet opiniile, desi continui sa sprijin cu entuziasm idealurile colaborarii internationale", a mai precizat el, citat de El Pais.ERC a fost creat in 2007 pentru a finanta oameni de stiinta europeni de top, iar in 2018 a avut un buget de 1,86 miliarde de euro. Institutia ofera granturi pentru proiecte propuse de experti, si nu urmareste directive politice, conform paginii sale de internet.Guvernele din UE si institutiile blocului comunitar sunt acuzate ca au raspuns haotic la pandemie, nereusind sa reactioneze suficient de repede sau sa lucreze impreuna, aminteste Reuters. Ministrii de finante din zona euro nu au reusit miercuri sa ajunga la un acord asupra unui pachet de salvare financiara pentru a aplana socul economic al pandemiei.