Romania va gazdui migranti pe care Italia refuza sa-i primeasca, sustine premierul Giuseppe Conte

Inca de la finele anului 2018, ministrul italian de interne, Mateo Salvini, anunta ca in porturile tarii sale nu vor mai avea voie sa ancoreze nave care aduc migranti ilegali.Asa cum era de asteptat, aceasta politica a trezit numeroase reactii de nemultumire, atat in randul unora dintre italieni, cat si printre cetatenii altor state europene. Cu toate astea Salvini n-a renuntat la ideea sa de a tine porturile inchise.Iar acesta politica da nastere la numeroase situatii tensionate. Spre exemplu, de curand, in preajma insulei Lampedusa - care se afla in Marea Mediterana si apartine Italiei - a ajuns o nava spaniola numita Open Arms, incarcata cu 147 de imigranti pe care i-a salvat de pe coastele Libiei, potrivit BBC . Iar autoritatile - in virtutea politicii- au interzis navei sa intre in port si sa debarce migrantii.Problema este ca acestia se afla deja de doua saptamani pe mare si au nevoie de mancare, odihna si ingrijiri medicale. Pana la urma, se pare ca autoritatile italiene au permis ca 13 oameni sa fie adusi la mal, dar restul au ramas pe nava. Situatia acestor migranti l-a impresionat chiar pe actorul Richard Gere , care a cerut Italiei sa ii lase sa ajunga la tarm. Mateo Salvini i-a transmis sa si-i ia la Hollywood.In acest conditii - intr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook - premierul italian Giuseppe Conte l-a acuzat pe Mateo Salvini de lipsa de solidaritate si de sustinere, transmitandu-i acestuia ca esa tina migrantii departe de Italia.Printre altele, Conte a scris ca, spre deoasebire de Italia, mai multe tari din Europa s-au declarat deja dispuse sa preia migrantii din largul costelor insulei Lampedusa. Printre acestea s-ar numara si Romania.Mai exact, Conte a scris ca:Ramane sa vedem daca, intr-adevar, Romania si-a exprimat intentia de a gazdui parte dintre migranti si cati dintre ei are intentia sa preia.G.K.