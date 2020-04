Serbia incepe sa renunte la restrictii: Varstnicii au voie la plimbare, se deschid magazinele mici

Ziare.

Serbia a impus reguli stricte de izolare pentru a preveni raspandirea epidemiei noului coronavirus, inclusiv restrictii de circulatie pe o perioada de 84 de ore care acopera intregul week-end prelungit, ceea ce inseamna ca oamenii nu vor putea parasi casele de vineri dupa-amiaza pana marti dimineata.Incepand de marti, restrictiile de circulatie vor incepe la ora 18:00, cu o ora mai tarziu decat in prezent, dar vor continua pana la ora 5 dimineata a doua zi, a declarat Vucic intr-un interviu difuzat sambata seara de postul privat de televiziune Pink.Persoanele cu varsta de peste 65 de ani vor putea sa iasa din izolarea deplina in care au fost de la mijlocul lunii martie si sa faca scurte plimbari in zilele de luni, miercuri si vineri, intre orele 18:00 si 1:00.Afacerile mici, precum ateliere de mecanica, curatatoriile si magazinele de marfuri tehnice vor putea fi deschise marti, zi in care au primit permisiunea sa isi reia activitatea si proiectele din domeniul constructiilor.Magazinele de pana in 300 de metri patrati se vor redeschide pe 27 aprilie, in functie de evolutia cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus.Presedintele Vucic a precizat ca daca se va inregistra o inrautatire a situatiei, masurile de relaxare vor fi revocate.Daca epidemia ramane sub control, mai multe afaceri, cum ar fi saloanele de coafura, salile de sport si altele asemenea se vor redeschide pe 4 mai, in timp ce hotelurile, spa-urile, mall-urile si transporturile intre localitati vor mai trebui sa astepte inca o saptamana.Zborurile internationale vor fi reluate incepand cu 11 mai.Serbia a raportat o scadere usoara a numarului de noi pacienti cu COVID-19 pe parcursul mai multor zile, in pofida cresterii numarului de teste administrate. Sambata dupa-amiaza se inregistrau 5.994 de cazuri si 117 decese.