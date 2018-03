Vreme extrema in Europa. Cod rosu de ninsori in Ungaria si stare de urgenta in Croatia, amenintata de inundatii

Stare de urgenta in Croatia

Cod rosu de ninsori si viscol in Ungaria

Competitii in Marea Britanie , amanate din cauza zapezii

Turnul Eiffel a fost inchis din cauza zapezii

Dimanche 18 mars, en raison de la neige et des temperatures negatives de la nuit, l'ouverture de la tour Eiffel est retardee. Ouverture prevue en debut d'apres-midi. Restez informes sur nos fils Twitter, Facebook, et sur notre site internet. https://t.co/YSYNvwqS5t#TourEiffel pic.twitter.com/8r6JbW2qu1 - La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 18, 2018

In Croatia este stare de urgenta, pe fondul topirii zapezii si al ploilor torentiale din ultimele zile, in timp ce in Ungaria e cod rosu de viscol si ninsori.Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate, relateaza Reuters.Mihael Kurtes, un oficial al municipalitatii din Perusic, a declarat ca. Televiziunea de stat a informat ca in jur de 20 de locuinte au fost inundate, iar altele sunt in pericol.Inundatiile din centrul Croatiei au fost provocate de topirea zapezii cazute din abundenta la finalul lui februarie si inceputul lui martie dar si de ploile torentiale din ultimele zile.Cel mai amenintate de nivelul ridicat al apei din rauri sunt orasele, unde o alunecare de teren a distrus saptamana trecuta in jur de o duzina de locuinte. O noua alunecare de teren s-ar putea produce in apropierea orasului Petrinja.In Muntenegrul vecin, orasul vechi din localitatea de coastadin cauza vantului puternic si a ploilor din weekend. De asemenea, cateva sate din Ulcinj, in apropierea frontierei cu Albania, au fost izolate de cresterea nivelului raului Bojana.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale,. In aceste regiuni, vantul va sufla cu viteza de 70 km/h.Potrivit MAE, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Budapesta: +36 1 384 7689, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Ungaria: +36 305 356 912.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://budapesta.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Meciuri de fotbal si de rugby, precum si doua curse de cai, programate duminica, au fost au fost amanate din cauza caderilor masive de zapada din Marea Britanie, informeaza BBC.Meciul Deby County - Cardiff City din etapa a XXXVIII-a a ligii a doua engleze ca fi reprogramat din cauza vremii nefavorabile. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul a doua sferturi de finala ale Cupei Angliei la fotbal feminin, relateaza News.ro.De asemenea, finala Cupei Anglo-galeze de rugby, intre Bath si Exter Chiefs, nu va avea loc duminica.Turnul Eiffel a fost inchis duminica dimineata din cauza zapezii si a gerului, monumentul parizian urmand sa fie redeschis dupa-amiaza, potrivit societatii care il administreaza, citata de AFP."Din cauza zapezii si a temperaturilor negative de peste noapte, deschiderea Turnului Eiffel va fi intarziata", se arata intr-un mesaj pe contul de Twitter al societatii.Turnul Eiffel a fost inchis vizitatorilor in februarie in mai multe perioade, din cauza ghetii care a facut ca platformele si scarile sa fie de impracticabile.Monumentul a primit in 2017 peste 6 milioane de vizitatori.