Un fost comediant a fost nominalizat sa fie premierul Sloveniei

Nominalizarea acestuia se asteapta sa puna capat celui mai lung impas politic in care se afla tara in urma unor alegeri.Partidul Democrat Sloven anti-imigranti al fostului prim-ministru Jamez Jansa, singurul partid care a castigat 25 de locuri in Parlament, nu poate singur sa formeze guvernul.Legea slovaca prevede ca parlamentarii pot nominaliza candidatii pentru postul de premier, in cazul in care presedintele nu poate numi un candidat pentru ca niciun partid nu detine majoritatea in parlament.Parlamentul urmeaza sa voteze nominalizarea lui Sarec pe data de 17 august. Pentru a putea fi desemnat premier acesta va trebui sa beneficieze de o majoritate absoluta, adica ar trebui sa fie votat de cel putin 46 dintre cei 90 de membri ai parlamentului, pentru a fi ales.Sarec este un fost actor de comedie al carui al doilea mandat de primar al orasului Kammik din nordul Sloveniei expira anul acesta.Partidul acestuia LMS a semnat o coalitie minoritara cu social democratii, Partidul de Centru Modern, partidul fostului prim-ministru Alenka Bratusek SAB si partidul pensionarilor Desus.