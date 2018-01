Vantul a facut ravagii in Europa: Un om a murit, traficul aerian a fost perturbat, un tren a deraiat si mii de locuinte au ramas in intuneric

Ziare.

In, furtuna a provocat deraierea unui tren regional pe ruta Montreux - Bernese Oberlanddin, eveniment soldat cu ranirea a opt persoane, si a doborat mai multi arbori care au cazut pe liniile de inalta tensiune intrerupand alimentarea cu energie electrica la mii de locuinte, informeaza Reuters si AFP.Rafalele de vant de pe muntele Pilat din apropiere de cantonul Lucerna au atins viteze de 195 kilometri pe ora, cea mai mare viteza inregistrata de la inceperea inregistrarilor, in 1981, a anuntat postul SRF.Serviciul de meteorologie din Elvetia a emis avertizari de vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii. Multe drumuri au fost inchise, circulatia feriboturilor a fost suspendata in unele zone si mai multe curse aeriene au fost anulate.In capitala Berna, pomul de Craciun amplasat in gara principala s-a prabusit in cursul diminetii, insa nicio persoana nu a fost ranita de trunchiul cu inaltimea de 13 metri, cu o greutate de 2,4 tone, a precizat postul elvetian RTS.In, o furtuna a perturbat traficul aerian pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, al treilea cel mai aglomerat din Europa. Peste o cincime dintre cele 1.200 de curse planificate sa aterizeze sau sa decoleze de pe acesta au fost anulate ca urmare a rafalelor de vant care au atins viteze de pana la 120 de kilometri pe ora.De asemenea, din cauza furtunii autoritatile olandeze au luat decizia de a inchide toate cele cinci bariere marine importante pentru a preveni inundarea zonelor joase. Unele dintre aceste bariere nu au mai fost inchise de cel putin zece ani, precizeaza Reuters. Aceasta a fost prima data cand toate cele cinci bariere, construite intre anii 1976 si 2002, au fost inchise concomitent.In, un schior in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata dupa ce un copac s-a prabusit pe el pe o partie din statiunea alpina Morillon, iar alte cel putin 15 persoane au fost ranite, dintre care patru se afla in stare grava. De asemenea, furtunile care au afectat in special regiunile nordice si estice au provocat intreruperi ale furnizarii alimentarii cu energie electrica la circa 225.000 de locuinte, conform autoritatilor locale.Gospodariile din Normandia au fost cele mai afectate de furtuna Eleanor, a anuntat Enedis, o unitate a grupului francez de utilitati EDF controlat de stat, in timp ce zona din imprejurimile Parisului si nord-estul regiunii Picardia si din regiunea Champagne-Ardenne s-au numarat de asemenea printre cele afectate.Traficul aerian pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost afectat in cursul diminetii de furtuna, iar turnul Eiffel a fost inchis miercuri pentru vizitare din cauza rafalelor puternice de vant. De asemenea, si traficul rutier si feroviar a fost perturbat in mai multe regiuni ale tarii ca urmare a caderii mai multor copaci pe liniile de tensiune sau pe carosabil.Zborurile au fost afectate de vantul puternic timp de cateva ore si pe aeroporturile din Basel-Mulhouse si Strasbourg, dar si in Zurich (Elvetia).Traficul feroviar si rutier a fost perturbat si in, iar douazeci de zboruri au fost anulate in Frankfurt. De asemenea, o proba de schi fond care trebuia sa se desfasoare in Oberstdorf (sud) in cadrul Cupei Mondiale a fost anulata.In, mai multe cai rutiere au fost inchise din cauza copacilor cazuti pe carosabil si a autovehiculelor avariate.Serviciile meteorologice spaniole au emis o alerta valabila pentru coasta nord-estica a tarii. In Asturia si Galicia valurile ar putea ajunge la sapte metri inaltime si pana la sase metri in Tara Bascilor.Mai multe locuinte si sedii ale unor companii au fost avariate in urma inundatiilor produse miercuri pe coasta de vest a, unde furtuna Eleanor a generat precipitatii abundente si vanturi care au inregistrat viteze de pana la 155 de kilometri pe ora. Al doilea nivel de alerta ca importanta ce a fost impus de Serviciul national de meteorologie a ramas inca valabil pentru regiunile din vestul si nord-vestul Irlandei.Eleanor este cea de-a patra furtuna care afecteaza Europa de la inceputul lunii decembrie, dupa Ana, Bruno si Carmen.