Voluptatea subjugarii: Cine e de vina pentru ce se intampla cu Europa?

Multi europeni s-au obisnuit sa dea vina pentru tot ce li se intampla rau pe altii. Pe Merkel si Germania, de pilda. Pe UE. Pe Rusia lui Putin. Pe Trump si americanii lui.Mai onest si meditativ, un reputat intelectual italian de stanga se declara miercuri, intr-o discutie cu un jurnalist german, perplex. Omul marturisea ca n-ar fi crezut vreodata ca furia italienilor sa fie atat de puternica, incat sa provoace schimbari politice atat de radicale in tara sa.Nu mai putini maniosi se arata germanii, din care destui o critica ei insisi pe Merkel, fara sa priceapa in ruptul capului, de regula, ce se petrece in Europa, la britanici, peste ocean, ca si in propria tara, a carei scena politica, impartita candva de crestin-democrati si social-democrati, a ajuns sa fie terenul unei ascensiuni populiste fara precedent, de la razboi incoace.Uluiti sunt, in fapt, aproape toti intelectualii europeni cantonati inca la stanga. "A trecut mult timp drept pleonasm sa i se alature termenului de 'intelectual' notiunea de 'stanga'", reliefa recent istoricul francez Jacques Juillard. Or, intre timp, a devenit, "un oximoron", un soi de contradictie in termeni. Pentru ca ostiri intregi de ganditori de stanga au emigrat cu arme si bagaje catre dreapta.Intrucat s-au dezvatat sa se adecveze realitatii si sa dialogheze, considerand orice disidenta, orice divort de canonul marxist si politic corect o deraiere fascista, de tratat cu intoleranta aplicata candva, de inchizitie, ereticilor bisericii, elitele de stanga nu prea mai pot, ori vor, sa inteleaga nimic.Daca ar dori sa se lamureasca, le-ar ajuta sa analizeze situatia unor tari ca Suedia. Sau a unor biserici precum cea catolica si protestanta, dupa cutremurele care au cuprins Irlanda si Germania.Prima, tara arhicatolica, incearca sa-si revina din soc, dupa rezultatul unui referendum care a deschis calea legalizarii avorturilor, dar pune capat semnului de egalitate plasat veacuri la rand intre catolicism si o cultura irlandeza detestand, in tot acest rastimp, reformele si protestantismul.La randul ei, Germania e traumatizata de hotararea Papei, un Suveran Pontif considerat de stanga si revolutionar, de a-i dezamagi fatal pe progresisti. In pofida sperantelor iscate de pontificatul sau, seful Bisericii romano-catolice a refuzat sa admita si hirotonisirea femeilor, si impartasania comuna a catolicilor cu protestantii, o forma de cuminecatura solicitata cu multa energie, in pofida dogmei, de majoritatea episcopilor germani condusi de liberalul cardinal bavarez, Reinhard Marx.Aflat in 2016 in vizita la musulmanii palestinieni care administreaza Muntele Templului din Ierusalim, Marx si omologul sau protestant, Heinrich Bedford-Strohm, si-au dat masura adeziunii la crestinism scotandu-si preventiv si impaciuitor crucifixele de pe piept. In reactie la valul de indignare starnit intre crestini, cei doi ierarhi s-au aparat afirmand, fals, ca ar fi fost rugati nu doar de musulmani, ci si de insotitorii lor evrei, sa nu poarte crucile, pasamite "ca sa evite provocarile".Mai nou, amandoi au criticat strident decizia autoritatilor regionale din Munchen de a plasa cruci in oficiile landului, spre a atesta aderenta Bavariei la propria traditie si cultura crestina.Intrebati de ce si-au ascuns simbolul religios purtat la gat, cei doi clerici au invocat un presupus "respect", misiunea lor de a face "pace", precum si situatia "complicata" de la Ierusalim. E vorba, intre altele, de pretentia clericilor musulmani de pe Muntele Templului de a nega orice legatura a evreilor cu cele doua temple evreiesti, edificate in zona cu secole inainte ca musulmanii sa-si construiasca, pe ruinele lor, doua moschei.In fapt pare ca, in opinia ierarhilor apuseni, pacea ar echivala cu renuntarea la propria identitate, profesiune de credinta si traditie religioasa crestina. Si acceptarea subjugarii, in speta capitularea, prin indirecta lor denuntare, din Zeitgeist si ratiuni politice.Se documenteaza astfel lejeritatea cu care, in numele unei parelnice umilinte, niste ierarhi se supun modei, acceptand sa alimenteze teama ca vor sfarsi nu doar prin a-si bate joc de ei insisi, de propria demnitate si pietate, ci si prin a-si abandona bisericile pe care pretind sa le slujeasca.Or, toate acestea se petrec intr-o epoca in care crestinii sunt masiv prigoniti, nu in ultimul rand in lumea islamica. In acest conditii, falsa smerenie poate fi cotata ca o proba de trufie, nu de umilinta. Si de tradare a celor prigoniti.Daca niste clerici obtin astfel dreptul de a reclama, la capitolul ipocrizie si duplicitate, premiul intai cu coronita, nu mai putin remarcabil e si guvernul suedez. Alcatuit in mare parte din femei care se mandresc ca ar forma "primul executiv feminist din istorie", acest cabinet si-a dat masura intregii sale fatarnicii, scuipand si pe principiile afisate si pe convingerile feministe. Alaturi de premierul suedez Stefan Lofven, colegele sale din guvern s-au prezentat, in corpore, mai-marilor teocratiei iraniene, invesmantate docil cu baticuri islamice pe cap.Ar fi facut-o, au afirmat si ele, din prezumtiv "respect fata de gazde". Dar unde le-o fi ramas respectul fata de femeile gazdelor, daca nu fata de propriile idealuri? Ca le-au umilit si tradat pe femeile europene si pe cele suedeze, pe care le reprezinta, e una. Nu mai putin grav e ca, la pachet, au scaldat in laturi si lupta pentru drepturi ale iraniencelor de orice confesiuni, ori atee, care se bat pentru emanicpare. Si din care cele mai curajoase se vad intemnitate de regimul fundamentalist iranian, doar pentru ca refuza sa-si asume injositoarea lege silindu-le sa poarte baticul islamic.Halal feminism. Ce-i anima oare pe mai marii bisericilor germane? Dar pe guvernantii suedezi, primii care au incriminat prostitutia, in speta pe clienti, nu si pe prostituate, pe care le injosesc, negandu-le liberul arbitru si considerandu-le, fara exceptie, "victime", astfel incat le-au pedepsit, prefacand, din feminism, viata femeilor ce-si fac din sex o meserie in cosmar?Ce e la mijloc? Masochismul? O voluptate a supunerii, a subjugarii, a inrobirii voluntare? E, probabil, stadiul terminal al politicilor identitare, cu care stanga apuseana a substituit din anii 60 ai secolului XX incoace marxismul si comunismul, aflate in degringolada in ultima jumatate a veacului trecut, politici interiorizate, in cele din urma, de liderii politici si religiosi occidentali.Succesul, pana la un punct salutar, al acestor politici, a stimulat energic emanciparea unor minoritati nationale, rasiale, religioase si sexuale.Cuplate insa cu neghiobia, cu lasitatea si cu un ateism militant, manifestat intre altele in refuzul includerii unei mentiuni a lui D-zeu in constitutia europeana, aceste politici identitare au salvat, ce-i drept, stanga de la prabusirea in insignifianta, odata cu dezmembrarea URSS, dar au conditionat si masive exagerari, derapaje si reculuri.In reactie, grupuri radicale de dreapta si-au insusit aceleasi politici identitare, Iar demagogii din fruntea lor s-au prevalat voios de sentimentul de alienare si depeizare al celor multi, spre a-si declansa revolutiile nationalist-fundamentaliste care, masiv sustinute de Kremlin, continua sa intoarca pe dos scenele politice apusene.