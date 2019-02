Vremea a luat-o razna: Temperaturi record in Marea Britanie, primavara precoce in Franta sau Scandinavia, ninsoare in Turcia si Grecia

Un indiciu al incalzirii climatice?

Ziare.

com

Un record de caldura pentru luna februarie, si chiar pentru o zi de iarna, a fost stabilit luni in Regatul Unit unde s-au inregistrat 20,6 grade Celsius in Trawsgoed, Tara Galilor. Iar marti "am putea depasi recordul de ieri", au notat pe Twitter reprezentantii serviciului britanic de meteorologie in contextul in care limita de 20 grade Celsius nu a fost niciodata depasita in acest sezon.''Nu a mai existat asa ceva niciodata (...) in Tara Galilor, 20,6 grade Celsius este intr-adevar ca vara'', a comentat Etienne Kapikian, meteorolog in cadrul Meteo-France.Recorduri lunare au fost inregistrate zilele acestea si in alte zone din Europa de Vest, de exemplu 25 grade Celsius in Ourense, Spania, 21 grade Celsius in Pleyber-Christ, Franta, sau 18,8 grade Celsius in Uccle, Belgia.Temperaturile sunt primavaratice si in Scandinavia, cu un record pentru luna februarie doborat sambata in Kvikkjokk, Suedia, (9,1 grade Celsius), in apropierea Cercului Polar, sau 17,8 grade Celsius in Linge, Norvegia.In acelasi interval de timp, termometrul nu a indicat mai mult de 5 grade Celsius in Lecce, Italia, sau 3 grade Celsius in Salonic, Grecia, unde a nins weekend-ul trecut, la fel ca in nord-vestul Turciei.Aceasta situatie ''este asociata circulatiei atmosferice instalata in acest weekend si care persista in acest inceput de saptamana'', a explicat pentru AFP Kapikian descriind frontul de presiune scazuta de deasupra Atlanticului si Europei de Est, ce inconjoara un anticiclon puternic care s-a abatut asupra vestului Europei.''Aceasta succesiune presiune scazuta - presiune ridicata - presiune scazuta este insotita de modificari ale maselor de aer din directie nord-sud'', a adaugat meteorologul.Astfel, pe coasta Atlanticului, aerul cald se ridica de la sud provocand temperaturi primavaratice, iar in est, aerul rece de la Cercul Polar coboara peste Balcani si zona mediteraneana centrala aducand de asemenea ''anomalii termice'' si ninsori.In est, temperaturile vor deveni mai blande, insa Europa de Vestul se va confrunta in continuare cu valori ridicate, a precizat Kapikian, care estimeaza ca pana miercuri s-ar putea inregistra noi recorduri in Franta, Marea Britanie, Benelux si Scandinavia.''Ceea ce observam in premiera in Marea Britanie, peste 20 de grade Celsius iarna, este ceea ce ne asteptam sa vedem odata cu incalzirea globala'', a indicat pentru AFP Friederike Otto, cercetatoare la Institutul pentru Schimbari Climatice din cadrul Universitatii Oxford.''Faptul ca primavara incepe mult mai devreme este unul dintre semnele evidente ale schimbarilor climatice'', a afirmat ea indicand ca nu poate fi facuta o asociere oficiala intre cele doua in lipsa unei analize amanuntite.In general, oamenii de stiinta sunt reticenti in a atribui orice eveniment meteorologic extrem dereglarilor climatice. Cu toate acestea, din ce in ce mai multe studii sunt realizate pentru a se determina a posteriori daca un anumit eveniment climatic ar putea avea loc intr-o lume care nu este afectata de schimbarile de mediu cauzate de activitatile antropice.La sfarsitul lunii iulie a anului trecut, cercetatorii din reteaua World Weather Attribution (WWA) din care Otto face parte, au estimat ca valul de caldura exceptionala care a afectat Europa a fost un ''semn lipsit de ambiguitate al incalzirii'' globale."Am avut o vara tarzie neobisnuita in aceasta toamna, iar acum primavara incepe mai devreme (...) . Acest lucru este asociat incalzirii globale care augmenteaza foarte mult probabilitatea unei astfel de incalziri'', a comentat la randul sau Dim Coumou de la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului asupra Mediului (PIK).''Am putea crede ca este foarte frumos sa avem o astfel de vreme atat de devreme in acest sezon, insa (in cazul in care aceste anomalii) se produc in mijlocul verii, acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra societatii'', a afirmat Coumou pentru AFP.Cercetatorii manifesta prudenta in privinta unei posibile influente a schimbarilor climatice asupra circulatiei atmosferice responsabila de temperaturile mai severe din est. "Atunci cand exista o puternica anomalie calda undeva, aceasta este adesea compensata printr-o anomalie rece" in alta parte, a explicat Etienne Kapikian.